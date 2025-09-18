«К моему удовольствию!» – Зюганов похвастался «своей урожайностью»

Елена Острякова.  
18.09.2025 22:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 143
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Сельское хозяйство


Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал рекордной урожайность пшеницы, названной в честь него.

Об этом он заявил сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал рекордной урожайность пшеницы, названной в честь него. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Можете меня поздравить. Мы на моей родине вырастили пшеницу. Назвали ее к моему удовольствию зюгановка. Она в этом году дала мировой рекорд. Даже трудно вообразить – 185 центнеров с гектара!

Наука, эксперты зафиксировали – на 5 центнеров больше, чем лучший сорт в Европе «чемпион». Он дал 180. Орловщина в этом году войдет в пятерку самых урожайных регионов страны. Хотя у нас половина земли нечерноземы – пески и подзолы, но соберем 7 тонн на человека», – заверил Зюганов.

«Ленинка – библиотека. Сталинка – недвижимость. Хрущевка – недвижимость. Брежневка – недвижимость. Зюгановка – пшеница. Дело партии живет», – пошутил тгк RIA_Kremlinpool.

По данным Минсельхоза РФ, к концу первой декады сентября намолочено уже 105 миллионов тонн зерна, в том числе 64 млн тонн пшеницы. Несмотря на неблагоприятные погодные условия прошедшего летнего сезона, страна в достатке обеспечит себя хлебом.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить