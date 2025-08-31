Россия сдала столько своих национальных интересов в нулевые годы, что разрушение газопроводов «Северные потоки» было неизбежным.

Об этом дипломат в отставке Михаил Демурин заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В результате так и получилось. «Северный поток» был разрушен. Но он не мог не быть разрушен. Потому что все развитие Европы и Америки, их нахрап на постсоветском пространстве, желание оторвать от нас все страны простсоветского пространства должны были логично привести к такого рода конфликту, который разразился на Украине.

Такого острого конфликта могло бы не быть, если бы мы так не запустили ситуацию с 2004 по 2014 год. Эти 10 лет были годами профанации нашей внешней политики на украинском направлении. Достаточно вспомнить фигуры послов: Черномырдина, Зурабова. Посольство не работало, дела не делались», – сказал Демурин.