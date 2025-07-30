Северокорейские солдаты в Курской области зарекомендовали себя как смелые бойцы, что не идёт ни в какое сравнение со всякими «колумбийцами», которые приезжают набраться опыта в украинскую армию.

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы, чтобы у нас был такой союзник, а не колумбийцы какие-то. У нас такой менталитет, аж выворачиваемся, чтобы показать иностранцам, как у нас хорошо, иллюзию создаём. И чтобы мотивировать оставшихся в Колумбии колумбийцев, которые ещё раздумывают, помогать нам или нет, у нас уже на полигонах им платят до 3,5 тыс. долларов. Мы не получаем такие деньги, даже когда выходим на «ноль». А они на полигонах эти деньги получают. Плюс, отношение совсем другое. Их мотивация воевать у нас, у меня был разговор, была точка, человек 10 их зашло, 2-3 миномётных обстрела – то, что наши вывозят в больших количествах, у них уже всё. У них контузии, надо их выводить. И они не будут, как наши, зашли, и по 60-70 суток втроём-вдвоём, и ходить они на 6 км, как я когда-то, не будут. Чисто для того, чтобы они там про нас сказали хорошо. А наши будут продолжать ложить наших пацанов», – рассказал Чёрный.