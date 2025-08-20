Идиотское правительство готовит украинцев к повышению налогов на войну – депутат Рады

Украинское правительство собирается продолжать войну в 2026 году – и уже готовит население к поднятию налогов.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-спикер Верховной рады, бывший соратник Зеленского, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Заявление министра финансов о нехватке денег на войну в 2026 году – это подготовка украинского общества к тому, что давайте мы вам снова поднимем налоги.

Потому что наше правительство безрукое, власть безмозглая, и ничего более умного придумать не можем», – сказал Разумков.

Он пожаловался, что Рада уже пробовала поднимать налоги, но это не закрыло и двух процентов потребностей воюющей страны.

«Это те же люди, которые считали, что война у них закончится в июле месяце 2024 года, поэтому они не заложили деньги в бюджет. Я понимаю, что это выглядит как абсурд, но извините, мы имеем идиотское и абсурдное правительство.

И в этом году они снова недосчитались 450 миллиардов гривен. И это ж не конец года, это всего-навсего конец августа. А что будет потом – остается большим вопросом», – подытожил он.

