Идеолог бомбёжек Югославии не теряет надежды развалить Россию
Обслуживавший все цветные революции последних 30 лет, идеолог НАТОвских бомбёжек Югославии французский «философ»-экстремист Бернар-Анри Леви рассчитывает развалить Россию так же, как когда-то СССР.
Об этом он заявил в интервью кабельному телеканалу LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они думают, что они всемогущи и вне досягаемости. Еще до падения Берлинской стены 35 лет назад все думали, что СССР будет существовать вечно. Все думали, что это кусок гранита. А потом в один прекрасный момент одним махом все рушится. Потому что в русском обществе были маленькие закваски, невидимые силы, которые в конечном итоге одержали верх», – раскрыл технологию Леви.
Он также набросал основные деструктивные тезисы, которые должны быть вброшены в российское общество.
«Я могу вам сказать, что в сегодняшней России очереди к бензоколонкам и в продуктовых магазинах. В России миллион жертв. Российские СМИ все равно начнут просыпаться. Советский Союз косвенно пал из-за войны в Афганистане, потому что они не смогли ее выиграть. Мы увидим последствия для российского общества и политической власти этой войны», – раскрыл вражеские планы Леви.
