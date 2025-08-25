Идеолог бомбёжек Югославии не теряет надежды развалить Россию

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Обслуживавший все цветные революции последних 30 лет, идеолог НАТОвских бомбёжек Югославии французский «философ»-экстремист Бернар-Анри Леви рассчитывает развалить Россию так же, как когда-то СССР.

Об этом он заявил в интервью кабельному телеканалу LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они думают, что они всемогущи и вне досягаемости. Еще до падения Берлинской стены 35 лет назад все думали, что СССР будет существовать вечно. Все думали, что это кусок гранита. А потом в один прекрасный момент одним махом все рушится. Потому что в русском обществе были маленькие закваски, невидимые силы, которые в конечном итоге одержали верх», – раскрыл технологию Леви.

Он также набросал основные деструктивные тезисы, которые должны быть вброшены в российское общество.