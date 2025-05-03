«Груз 200»: одесские могилизаторы пробили очередное дно

Очередной сюжет а-ля Балабанов, поражающий цинизмом, воплотился в Татарбунарах Одесской области, и вылился в самый обсуждаемый в местных сетях скандал.

29 апреля сотрудница полиции Алиса Маркович сбивает на «зебре» 7-летнюю девочку. Свидетелем ДТП становится ее отец.

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«На глазах мужа машина сбивает Софию и 11 метров тащит ее до следующего пешеходного перехода, — рассказывает мать ребенка Татьяна Коновалюк. — Муж начал кричать, чтобы водитель остановилась, поскольку в это время она отвлеклась на мобильный телефон и не увидела, что сбила ребенка. Лишь после его крика машина остановилась. Муж подбежал и вытащил ребенка из-под левого колеса».

Что интересно, документы на авто у сотрудницы органов отсутствовали — впоследствии это официально подтвердят и в самой полиции. По свидетельству очевидцев, «она была угашена» — этого в полиции не подтверждают. «Скорую» на место ДТП вызывает отец девочки, так как полицейская отказывается это делать.

Чудом ребенок отделывается синяками и ссадинами, однако с таким набором лютой дичи, сопровождающей это ДТП, мужчина отправляется в райодтел полиции — дадут ли делу ход? Вот только оттуда он уже не возвращается. Вы правильно догадались — бинго!

«Его вывезли из отделения полиции и передали представителям ТЦК для мобилизации, — продолжает мать девочки. — В ТЦК у него произошел гипертонический криз. Скорая помощь доставила мужа в больницу. В течение ночи проводились соответствующие медицинские процедуры и мероприятия по выходу из гипертонического криза. А утром в палату уже пришли сотрудники ТЦК и наряд из полиции, чтобы снова его насильно доставить в ТЦК».

Надо ли говорить, что насильно мобилизованные с нуля, обычно, не возвращаются. И это притом, что у супружеской пары трое детей: 4-х, 10-ти и 7-ми лет — та самая София, которая после ДТП нужно лечение.

Интересно, что и полиция, которая, по идее, должна была помочь мужчине как потерпевшему, примчалась на подмогу тэцэкашникам, чтобы уже наверняка, больной и многодетный, он не избежал могилизации. Не удивляясь даже, что и полицейская действовала намеренно — может, ловить мужиков на живца, то есть на покалеченных детей — это новый способ пополнения ВСУ?..

Вот я и говорю, если бы такой сюжет закрутил Балабанов, его бы в очередной раз обвинили в излишней чернушности. А на Украине это — обыденность. И название ей подходящее имеется — «Груз 200».