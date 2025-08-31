«Готовьтесь, осень будет страшнее ужасного лета» – украинский политолог

Из-за развивающегося наступления российской армии для подразделений ВСУ осень окажется намного страшнее лета.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В военном смысле осень 2025 года будет страшнее, чем лето. Осень будет очень жаркой, особенно ноябрь. Сегодня уже развивается успешное направление российский войск на купянском, красноармейском, запорожском направлениях.

И трасса Николаев-Херсон под пристальным вниманием российских дроноводов, они уже «охотятся» на украинскую военную технику. Вся трасса усеяна подбитой украинской техникой и бронеавтомобилями», – сказал Дудкин.