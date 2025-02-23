Главарь СБУ рассказал о покушениях на себя, Буданова и Зеленского

Вадим Москаленко.  
23.02.2025 18:03
  (Мск) , Киев
Просмотров: 203
 
Д.Б., Дзен, СБУ, Украина


Украинские спецслужбы якобы неоднократно предотвращали покушения не только на просроченного Зеленского, но и на руководителей карательных структур вроде начальника террористической ГУР Кирилла Буданова.

Об этом на русофобском форуме «Украина. Год 2025» в Киеве заявил глава СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские спецслужбы якобы неоднократно предотвращали покушения не только на просроченного Зеленского, но и на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У нас за три года выявлено 102 агентурные сети вражеские, среди которых топовые сети, среди этих «топчиков» есть те, которые планировали ликвидировать даже нашего президента.

В частности, реализация, которая состоялась в прошлом году накануне инаугурации «Путлера» на Пасху. Они хотели организовать покушение, в том числе, на нашего побратима генерала Буданова. И руководили этим непосредственно с Лубянки.

А исполнителями были высокопоставленные чиновники управления государственной охраны, то есть, те, кто должны были отвечать за охрану первых должностных лиц, но враг в своё время проник и сумел их завербовать, и они вынашивали свои преступные намерения. И они были задержаны уже на стадии завершённого покушения на это преступление.

Так как им это сделать не удалось, то ГРУ ГШ через два дня решило отомстить. И отомстить уже не военным чиновникам, не верховному главнокомандующему.

А они, кроме покушения на Буданова, планировали и покушение на меня. Они запланировали теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве одной французской фирмы. Когда в час-пик после шести вечера там много людей, там должны были взорваться взрывные устройства, расположенные в местах, где находятся легковоспламеняющиеся смеси.

Слава богу, благодаря гласным и негласным формам и методам, мы также задокументировали на опережение и выхолостили, и официальное должностное лицо ГРУ ГШ, все эти доказательства собраны», – стращал Малюк свидомую публику.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить