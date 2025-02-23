Главарь СБУ рассказал о покушениях на себя, Буданова и Зеленского
Украинские спецслужбы якобы неоднократно предотвращали покушения не только на просроченного Зеленского, но и на руководителей карательных структур вроде начальника террористической ГУР Кирилла Буданова.
Об этом на русофобском форуме «Украина. Год 2025» в Киеве заявил глава СБУ Василий Малюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас за три года выявлено 102 агентурные сети вражеские, среди которых топовые сети, среди этих «топчиков» есть те, которые планировали ликвидировать даже нашего президента.
В частности, реализация, которая состоялась в прошлом году накануне инаугурации «Путлера» на Пасху. Они хотели организовать покушение, в том числе, на нашего побратима генерала Буданова. И руководили этим непосредственно с Лубянки.
А исполнителями были высокопоставленные чиновники управления государственной охраны, то есть, те, кто должны были отвечать за охрану первых должностных лиц, но враг в своё время проник и сумел их завербовать, и они вынашивали свои преступные намерения. И они были задержаны уже на стадии завершённого покушения на это преступление.
Так как им это сделать не удалось, то ГРУ ГШ через два дня решило отомстить. И отомстить уже не военным чиновникам, не верховному главнокомандующему.
А они, кроме покушения на Буданова, планировали и покушение на меня. Они запланировали теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве одной французской фирмы. Когда в час-пик после шести вечера там много людей, там должны были взорваться взрывные устройства, расположенные в местах, где находятся легковоспламеняющиеся смеси.
Слава богу, благодаря гласным и негласным формам и методам, мы также задокументировали на опережение и выхолостили, и официальное должностное лицо ГРУ ГШ, все эти доказательства собраны», – стращал Малюк свидомую публику.
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