«Где потраченные на укрытия миллиарды, сидим без света!» – в Раде истерика из-за постоянных налётов
Украинские коррупционеры потратили миллиарды на строительство укрытий, которые не уберегли инфраструктуру от российских атак.
Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший подельник Зе-диктатора Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Каждый день разносит враг нашу критическую инфраструктуру. И все хорошо понимали, что государство-террорист будет проводить террористические акты, уничтожая нашу энергетику.
Но у меня вопрос к таким же невеждам и пособникам террористов, которые потратили миллиарды гривен на укрытия критической инфраструктуры: газовой, электроподстанций.
Я помню эти заявления Найема и Кубракова, когда они писали, что Трипольская ТЭС защищена на сто процентов. Проходит меньше месяца – и те же самые рты рассказывают о том, что Трипольская ТЭС уничтожена на сто процентов», – распалялся Разумков.
«Скажите, пожалуйста, кто за это понесет ответственность? Кто понесет ответственность за Харьков, Чернигов, Сумы, Полтаву, которые сегодня разносятся российскими ракетами и дронами?
Где укрытия? Где те миллиарды гривен, которые на это были потрачены? Где ответственность людей, которые на этом, скорее всего, просто украли и засунули себе в карманы, а потом тихонечко пошли в лес.
Будут ли они нести персональную ответственность за то, что нет света на части Украины, что могут быть большие перебои с газом?» – отпиарился укро-депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: