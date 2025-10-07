«Где потраченные на укрытия миллиарды, сидим без света!» – в Раде истерика из-за постоянных налётов

Вадим Москаленко.  
07.10.2025 22:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 958
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Энергетика


Украинские коррупционеры потратили миллиарды на строительство укрытий, которые не уберегли инфраструктуру от российских атак.

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший подельник Зе-диктатора Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждый день разносит враг нашу критическую инфраструктуру. И все хорошо понимали, что государство-террорист будет проводить террористические акты, уничтожая нашу энергетику.

Но у меня вопрос к таким же невеждам и пособникам террористов, которые потратили миллиарды гривен на укрытия критической инфраструктуры: газовой, электроподстанций.

Я помню эти заявления Найема и Кубракова, когда они писали, что Трипольская ТЭС защищена на сто процентов. Проходит меньше месяца – и те же самые рты рассказывают о том, что Трипольская ТЭС уничтожена на сто процентов», – распалялся Разумков.

«Скажите, пожалуйста, кто за это понесет ответственность? Кто понесет ответственность за Харьков, Чернигов, Сумы, Полтаву, которые сегодня разносятся российскими ракетами и дронами?

Где укрытия? Где те миллиарды гривен, которые на это были потрачены? Где ответственность людей, которые на этом, скорее всего, просто украли и засунули себе в карманы, а потом тихонечко пошли в лес.

Будут ли они нести персональную ответственность за то, что нет света на части Украины, что могут быть большие перебои с газом?» – отпиарился укро-депутат.

