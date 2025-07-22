Галичанин в ярости: «Переобувшийся народ лег под Усика»
Глядя на то, как на Украине рукоплещут продавшемуся бандеровцам боксёру Александру Усику, можно констатировать, что украинцы – это «народ переобутых».
Такой вывод следует из заявления на канале «Фабрика новостей» львовского телеведущего-русофоб Остапа Дроздова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Победителей не судят – кричит нам усикомания! И паства абсолютно не помнит, чем является эта фигура. Поскольку громкий успех полностью перекрывает внутреннюю гниль или флюгерство, это и есть вывод, почему в войне и в войнах происходит то же самое. Это человек, обвешанный московскими схизматическими еретическими символами Христа. Это звёздный адепт Московского Патриархата – запрещённой именем государства структуры, обвиняемой в коллаборационизме. Забылось ручканье и дружба с митрополитом Лукой – выдающимся коллаборационизмом. Забылось, что кумир два народа называл едиными?», – вещал Дроздов.
Русофоб припомнил Усику участие в праздновании 9 Мая, интервью Шарию и дружбу с рэпером Бастой, слова о декоммунизации «кто хочет декоммунизации, пусть берёт мыло, верёвку и повесится».
Он добавил, что проблема шире, а заключается она в «рукоплескании переобутости и перекраске».
«Потому что в большинстве своём и народ является народом переобутых. Народ является флюгерным. До 2022 года мы прекрасно понимаем засилье всей «какая разница», всего русскомирного, всего малороссийского, всего креольского. И в этом плане Усик является как раз органичным воплощением той мимикрии. Это – знак большой незрелости, инфантильности общества.
Вообще вопрос куриной памяти – всё, что я перечислил по Усику, кому сейчас это интересно? Тот же принцип, что и в войне будет применён, победителей не судят. Если победителем будет тот, кто сделал Бучу, Мариуполь и Ирпень, то тоже не сильно будут судить. Эта логика масс работает абсолютно идентично», – сокрушался пропагандист.
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