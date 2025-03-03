Финский президент порекомендовал Зеленскому сходить в сауну перед новой встречей с Трампом

Анатолий Лапин.  
03.03.2025 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Украине обязательно нужно заключить сделку по недрам, которая была сорвана после публичной перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом в интервью агентству «Блумберг» заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине обязательно нужно заключить сделку по недрам, которая была сорвана после публичной перепалки Дональда...

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По мнению Стубба, это все еще возможно, несмотря на конфликт, но до того сторонам нужно остыть.

«Иногда публичная дипломатия не срабатывает, но в таких ситуациях, я думаю, нужно взять себя в руки, глубоко вдохнуть, принять холодный душ, сходить в сауну, отдышаться и вернуться за стол переговоров. Такое иногда случается.

Дальше нужно, чтобы президент Зеленский и президент Трамп снова начали общаться и заключили сделку по стали. Я думаю, это станет переломным моментом для прекращения огня, а затем и для мирных переговоров. Я не думаю, что мы так уж далеки от этого, как кажется публике…», – рассуждал он.

«Я думаю, что в танго всегда участвуют двое. Знаете, иногда в браке или в других отношениях люди замыкаются в себе и обижаются, но нужно выйти из этого состояния, поговорить, пожать друг другу руки и двигаться дальше», – вещал Стубб.

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