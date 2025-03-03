Финский президент порекомендовал Зеленскому сходить в сауну перед новой встречей с Трампом

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Украине обязательно нужно заключить сделку по недрам, которая была сорвана после публичной перепалки Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Об этом в интервью агентству «Блумберг» заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Стубба, это все еще возможно, несмотря на конфликт, но до того сторонам нужно остыть.

«Иногда публичная дипломатия не срабатывает, но в таких ситуациях, я думаю, нужно взять себя в руки, глубоко вдохнуть, принять холодный душ, сходить в сауну, отдышаться и вернуться за стол переговоров. Такое иногда случается. Дальше нужно, чтобы президент Зеленский и президент Трамп снова начали общаться и заключили сделку по стали. Я думаю, это станет переломным моментом для прекращения огня, а затем и для мирных переговоров. Я не думаю, что мы так уж далеки от этого, как кажется публике…», – рассуждал он.