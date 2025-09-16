Сегодня всё чаще говорят о кризисе Запада. Практически каждый день европейские политики заявляют о том, что экономики их стран рассыпаются на глазах, а общенациональный кризис шагает по всему Западу.

Об этом в авторской колонке пишет Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

На днях премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что только из-за закрытия границ с Россией вся Финляндия несёт колоссальные убытки, а финские компании потеряли миллиарды инвестиций, ведь промышленность уже не может работать в прежних объёмах. Впрочем, как и промышленность всего ЕС, который вместо прибыли от торговли с Россией несёт огромные убытки от поддержки Украины.

И всё это началось из-за событий на Украине, которые должны были стать инструментом для уничтожения России. Однако как Запад может развалить РФ, если он и сам переживает серьёзный кризис? Взять, к примеру, череду политических убийств и покушений в США, где подобные события происходят, когда Америка переживает не самые лучшие времена. Причём практически все политические убийства и покушения в США происходили максимально публично, чтобы таким образом донести до определённого адресата своё послание.

Но дело не только в покушениях и убийствах, а в том, что череда этих и других событий говорят нам о том, что фасад западного мира сильно обветшал. Такое обветшание происходит в любой стране, которая не способна распоряжаться собственными ресурсами, независимостью и другими благами, которые у неё есть. Как в странах, которые внезапно получили независимость, но не знают, что с ней делать.

И не совсем понятно, когда именно началось это обветшание Запада. Но ясно одно: Западу не стоит во время такого кризиса бросать вызов крупнейшей стране в мире с такой богатой историей.

Если сопоставить эти времена с периодом перед распадом СССР, то раньше Запад был действительно силён и мог себе позволить борьбу подобного толка. Не только экономически, но и, что немаловажно, культурно. Ведь в советские времена Запад мог похвастаться той же самой пресловутой жвачкой или джинсами, модной музыкой или кассетными плеерами. У Запада было чем похвастаться, не только в плане различного барахла, но и в плане технологий.

Даже двухкассетные японские магнитофоны, компьютеры и модные «видики» вызывали обильное слюноотделение у каждого советского подростка. И Запад имел колоссальный инструмент влияния на советскую молодёжь не только благодаря техническому прогрессу, но и благодаря массовой культуре. Музыка и кино были главными вдохновителями для советских обывателей посетить Запад, чтобы вкусить той пресловутой «свободы», о которой говорил Голливуд.

На этом и держался главный принцип разрушения Советского Союза. Однако сегодня Запад не имеет такой притягательности. Всё, что есть там, есть и в России. А то, что Россия не производит, то можно купить в других странах. Даже если запретить «Айфон», то в дружественных странах имеются замечательные аналоги.

В 2022 году западная ставка играла на то, что если их компании под военный аккомпанемент на Украине уйдут из России, то мы отвернёмся от собственных властей и будем требовать кока-колы и зрелищ. Однако интернет у нас есть, и он на порядок лучше, чем в США и в ряде других развитых странах Запада. Да и с остальным у нас тоже всё в порядке.

По техническому превосходству у них ничего не получилось. Даже западные автомобили легко заменили китайские. По оружию мы не отстаём и кое-где даже превосходим. А наша музыка и кино уже давно могут говорить на любые темы.

В общем, Запад не имеет такой привлекательности не только для старшего поколения, но и для молодёжи. Плюс ко всему, даже молодёжь видит, кто закрывает границы с Россией и называет русских плохими словами. После 2022 года молодёжь резко изменила свои взгляды на Запад, не верит «фабрике грёз» и даже проявляет чувство патриотизма.

У Запада же остались только слова о строительстве демократии, которые вызывают смех, зелёная и гендерная повестка, вызывающие тошноту, и больше ничего. Запад потерял свою привлекательность. Град на холме обветшал и покрылся трещинами. Вот что из себя представляет сегодня Запад.