Европейцы – это инфоцыгане, жившие за счет России – Егорова

Анатолий Лапин.  
05.09.2025 18:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 300
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация


Под внешним лоском европейских элит скрываются самые обычные «инфоцыгане», которые получили свои блага за счет дешевых российских энергоресурсов.

Об этом в эфире признанного РФ иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявила известная украинская телеведущая Снежана Егорова, вынужденная уехать из Киева в Турцию, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это стремление не быть, а казаться. То есть они кажутся вот такими воспитанными, благородными, на них дорогие костюмы, дорогие часы, они пахнут дорогими парфюмами, у них хорошая прическа, они выходят из дорогих автомобилей – и кажется, что они и есть те богатые, успешные прекрасные.

И они рассказывают: «Если вы хотите быть такими как мы, делайте то, что мы вам говорим».

Это на самом деле представители инфоцыганства, они создали эти искусственные иллюзии богатства и благополучия процветания», – отметила она.

«Они в принципе всю свою экономическую жизнь, весь свой экономический успех последних 30 лет построили на дешевых российских энергоресурсах, на газе, который по трубопроводам регулярно к ним поступал.

Они развивали свою промышленность, они строили дорогие автомобили, которые потом продавали, они создавали добавленную стоимость – и на этом зарабатывали, и они же при этом срали на голову России, бросали им в лицо оскорбления», – заявила Егорова.

