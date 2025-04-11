Европе уже не по силам начинать новую холодную войну с Россией – Карасев

Вадим Москаленко.  
11.04.2025 15:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, ЕС, Политика, Россия, США, Экономика


Торговая война Дональда Трампа разрушила планы европейцев нажиться на новом противостоянии с Россией.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«При тех раскладах до торговой войны получалось как? Трамп хочет сделку сделать, обещал ее сделать до 20 апреля. Но Россия в этом не заинтересована, она наступает. Дальше, Украина тоже не очень заинтересована, потому что нас не устраивает нынешние условия, надеясь на то, что что-то может поменяться в лучшую сторону.

Значит, для России надо какие-то пряники. Кнутом не сильно работает. Значит, что, надо снять санкции с России. Но вы снимаете санкции с Россией, но Европа не хочет снимать санкции с Россией, хочет продолжать воевать. Коалиция желающих, контингент и так далее», – сказал Карасев.

«Из чего исходила Европа, строя стратегию продолжения войны или превращения войны на Украине в новую холодную войну уже не Запада, а Европы, с Россией, где Украина – форпост этой войны? Из чего исходила Европа? Из того, что экономика меняться не будет.

А что делает Трамп? Он влупил пошлины по некоторым товарным номенклатуре и для некоторых стран. И возникает вопрос – Европе где брать деньги? Во-первых, это подорожает экспорт для рынка. А где вы рынки найдете в Европе? Вот им и негде брать деньги на войну», –добавил эксперт.

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