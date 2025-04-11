Европе уже не по силам начинать новую холодную войну с Россией – Карасев

Торговая война Дональда Трампа разрушила планы европейцев нажиться на новом противостоянии с Россией.

Об этом в эфире канала «Politeka» заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При тех раскладах до торговой войны получалось как? Трамп хочет сделку сделать, обещал ее сделать до 20 апреля. Но Россия в этом не заинтересована, она наступает. Дальше, Украина тоже не очень заинтересована, потому что нас не устраивает нынешние условия, надеясь на то, что что-то может поменяться в лучшую сторону.

Значит, для России надо какие-то пряники. Кнутом не сильно работает. Значит, что, надо снять санкции с России. Но вы снимаете санкции с Россией, но Европа не хочет снимать санкции с Россией, хочет продолжать воевать. Коалиция желающих, контингент и так далее», – сказал Карасев.