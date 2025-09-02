Европа неприлично прогнулась под Трампа – лишь бы Америка продолжала «защищать Украину»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Евросоюз согласился на повышение американских тарифов и взял повышенные обязательства по закупке американских энергоносителей, чтобы обеспечить участие США в украинском конфликте на стороне Киева.

Об этом председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Безопасность, особенно во время конфликта у наших границ является жизненно важным вопросом. Эскалация напряженности с ключевым союзником из-за тарифов, когда наша восточная граница находится под угрозой, была бы неоправданным риском. Вот почему в этот момент мы выбрали дипломатию вместо эскалации. Мы дали возможность для диалога, чтобы показать, что проблемы решаются, что мы несем ответственность. Стабилизация трансатлантических отношений и участие США в обеспечении безопасности Украины были нашим главным приоритетом», – сказал Кошта.

Он напомнил, что ЕС внес самый большой вклад в защиту Украины — 170 млрд евро.