Европа готовится заполнить «вакуум лидерства» новыми санкциями против России – не дожидаясь США

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Агентство Bloomberg пишет, что объединенная Европа намерена подтвердить свой план давления на Россию, несмотря на задержки со стороны США.

С этой целью вчера Еврокомиссия представила предложение по пакету санкций, которые, в первую очередь направлены против российских доходов от энергетики, банковского сектора и оборонной промышленности. Пакет должен быть единогласно принят 27 странами-членами Евросоюза.

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Как свидетельствует попавший в распоряжение журналистов агентства проект совместного заявления глав МИД Франции, Германии, Италии, Польши, Испании, Великобритании и Евросоюза, все они готовы ужесточить санкции против России и улучшить их исполнение, в частности в банковском и энергетическом секторах.

«Это заявление является последним примером того, как Европа все больше стремится выработать свою роль в решении важных геополитических вопросов отдельно от США, поскольку Трамп отходит от многолетнего трансатлантического альянса. После того как Трамп намекнул, что может вывести США из мирных переговоров, Европа пытается заполнить вакуум лидерства», – говорится в публикации.

Согласно проекту, европейцы, как ожидается, заявят, что мир «должен включать адекватные гарантии безопасности для Украины», в том числе укрепление украинских вооруженных сил и расширение сотрудничества в области обороны. Они также заявят, что будут продолжать работать с США над этим вопросом.

Ожидается, что министры также призовут Россию к «серьезным мирным переговорам» и отказу от «неприемлемых максималистских требований и предварительных условий».

Отмечается, что переговоры по заявлению завершены, однако оно еще может быть изменено до сегодняшнего дня, когда лидеры стран ЕС соберутся в Риме в рамках так называемого формата «Веймар+».

Также ЕС хочет впервые ввести санкции против китайских банков за связи с Россией. Это первая попытка Брюсселя нацелиться на кредитора из третьей страны за поддержку РФ, отмечает агентство.

Такой шаг станет значительным усилением мер блока по наказанию Китая за его предполагаемую роль в содействии Москве в обходе существующих торговых запретов, направленных на ограничение поставок иностранных товаров для военно-промышленного комплекса России.

По словам чиновников, два небольших региональных китайских банка, в отношении которых рассматривается возможность введения санкций, использовали криптовалютные транзакции для облегчения импорта товаров, на которые распространяются существующие санкции ЕС. Пекин уже осудил меры ЕС против китайских компаний, обвиняемых в прямой помощи России. Он обвиняет ЕС в «двойных стандартах» из-за продолжения торговли с Россией в некоторых областях.

Канцлер Германии Мерц оптимистично предполагает, что ЕС сможет договориться о новых санкциях против России.

«Я благодарен за то, что Еврокомиссия вчера инициировала предложения по 18-му пакету санкций. Если всё пойдёт по плану, то он будет принят уже на следующей неделе», — сказал Мерц в среду в Берлине после встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Комитет постоянных представителей также объявил, что рассмотрит этот вопрос на следующей неделе впервые в повестке дня.

«При необходимости мы еще раз обсудим это на заседании Европейского совета, но, возможно, уже на следующей неделе будет достигнута договоренность», — добавил он.

Блумберг напоминает, что Словакия угрожает заблокировать запланированные новые санкции ЕС против России, наложив на них свое вето, поскольку Братислава не получила от Брюсселя исключительного разрешения на импорт российских энергоносителей.

«Словакия не поддержит готовящийся 18-й пакет санкций против России, если Еврокомиссия не представит решения кризиса, в котором окажется Словакия после полного прекращения поставок газа, нефти и ядерного топлива из России», — написал словацкий премьер Фицо накануне в соцсети.

Тем временем, ряд западных банкиров признает, что их финансовые учреждения помогают европейским покупателям оплачивать поставки российского газа. Так, после введения санкций против «Газпромбанка» услугами Raiffeisen, OTP Bank и UniCredit свободно пользуются Турция и Словакия.