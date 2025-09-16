Европа готовит самые вопиющие теракты и провокации ради вовлечения США в войну – британский разведчик
Западная Европа боится начинать войну против России без США, поэтому продолжит провокации и теракты.
Об этом на канале «UATV English» заявил в прошлом офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У Европы ничего нет, она Украине не поможет. Нет смысла полагаться на неё, у Европы нет военного значения, она не станет противостоять России. Если бы она это сделала, то без нашей военной поддержки она мало что может сделать. И вероятно, что в одиночку Европа потерпит поражение», – сказал Ледвидж.
«Без США конфликт с Россией ничего не даст. А США не будут предпринимать никаких военных действий. которые поставят под угрозу их силы.
Они не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдёт что-то вопиющее.
Так что провокации будут продолжаться. Например, теракты. И, возможно, даже усилятся, потому что Западная Европа довольно слаба», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: