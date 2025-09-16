Европа готовит самые вопиющие теракты и провокации ради вовлечения США в войну – британский разведчик

Вадим Москаленко.  
16.09.2025 23:27
  (Мск) , Киев
Просмотров: 276
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Провокации, Россия, Русофобия, США, Терроризм, Украина


Западная Европа боится начинать войну против России без США, поэтому продолжит провокации и теракты.

Об этом на канале «UATV English» заявил в прошлом офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западная Европа боится начинать войну против России без США, поэтому продолжит провокации и теракты....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У Европы ничего нет, она Украине не поможет. Нет смысла полагаться на неё, у Европы нет военного значения, она не станет противостоять России. Если бы она это сделала, то без нашей военной поддержки она мало что может сделать. И вероятно, что в одиночку Европа потерпит поражение», – сказал Ледвидж.

«Без США конфликт с Россией ничего не даст. А США не будут предпринимать никаких военных действий. которые поставят под угрозу их силы.

Они не будут вмешиваться и подвергать опасности своих военнослужащих из-за Украины или даже из-за Западной Европы, если только не произойдёт что-то вопиющее.

Так что провокации будут продолжаться. Например, теракты. И, возможно, даже усилятся, потому что Западная Европа довольно слаба», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить