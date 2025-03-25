ЕС в шоке: Россия и США могут начать обыскивать суда, идущие в украинские порты

Вадим Москаленко.  
25.03.2025 19:40
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Киеве и ряде европейских столиц очень обеспокоены тем, что по итогу переговоров Россия может направить военные корабли обыскивать суда, идущие в украинские порты.

Об этом в интервью кипрскому журналисту Алексу Христофору на канале «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Киеве и ряде европейских столиц очень обеспокоены тем, что по итогу переговоров Россия...

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«Русские заявили, что для реализации инициативы по Черному морю в 2022 году необходимо ослабить санкции против некоторых их банков и разрешить экспорт удобрений и других товаров через порты ЕС.

Но они также хотели, чтобы украинские корабли в Черном море подвергались тщательным проверкам. Эрдоган должен был обеспечить это, но он этого не сделал. Поэтому русские в основном отказались от прекращения огня», – сказал аналитик.

Меркурис подчеркнул, что сейчас переговорщики возвращаются к идее досмотра судов, и в Европе этим очень обеспокоены.

«Теперь, очевидно, русские настаивают на этом, и есть сообщение, что украинцы недовольны этой идеей. Некоторые страны ЕС, например Румыния и Болгария, тоже недовольны этим и опасаются, что если будет заключено подобное соглашение прекращения огня в Черном море, то российские военные корабли начнут заходить в западные части Черного моря, останавливать украинские торговые суда и досматривать их.

Так что, как видите, есть много вопросов, которые нужно обсудить, и понятно, почему украинцы могут сопротивляться и почему переговоры могут оказаться очень сложными и запутанными.

Если Россия согласится на это, это будет безумием. Это может сильно нервировать некоторых людей. Потому что, если это приведет к совместным проверкам американцами и русскими украинских кораблей в Черном море, я думаю, это вызовет огромный шок в Киеве, а также в европейских столицах», – подытожил Меркурис.

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