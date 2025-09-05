Эвакуированные на Украину учителя бегут от нищеты в Россию

Из-за низких зарплат многие бежавшие от войны учителя возвращаются из Украины обратно на новые российские территории.

Об этом на заседании Верховной рады во время «часа вопросов правительству» заявил депутат Сергей Штепа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вопрос о зарплатах учителям, особенно на прифронтовых территориях. Есть случаи, когда отдельные учителя после всех вычетов получают на руки чистыми 6800 гривен. Это конкретные факты, которые были мне озвучены.

И если для местных это просто мало, то для тех учителей, которые выехали из оккупации, это катастрофически мало: они просто не могут себе даже арендовать жилье, даже учитывая все выплаты для ВПЛ.

И они, таким образом, вынуждены возвращаться обратно, в оккупацию. Что же это творится?», – возмущался депутат.