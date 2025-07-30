Дональд Трамп лжёт о намерении примириться с Россией, его реальной целью является фактические военное присутствие на Украине.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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И все же это политика, которую Трамп пытался проводить в свой первый срок . Трамп прекрасно понимает, что здесь поставлено на карту. Он просто играет в глупые игры. Россияне надеялись, что Трамп действительно откажется от провальной политики прошлого и признает, что нельзя иметь Украину в НАТО», – сказал Риттер.

«Люди спрашивают, почему Россия возражает против НАТО. Потому что каждое расширение НАТО приближало возможности ударов НАТО по стратегической глубине России. А Украина, если ее отрезать, буквально втыкает НАТО прямо в сердце России. Россия не может этого принять.

«И действительно, вначале вы слышали, как люди из администрации Трампа говорили об этом. Но потом они продолжили говорить, что кто-то вроде Зеленского будет президентом. Что Украина будет страной, которая все еще поддерживает связь с бандеровцами и имеет военную связь с НАТО.

Если вы не говорите об абсолютной демилитаризации Украины, то вы создаете страну НАТО во всем, кроме юридического одобрения. Это огромная армия НАТО, оснащенная оружием НАТО, способная нанести удар по стратегической глубине России. Вот чего хочет Трамп. Он помогал разрабатывать это в свой первый срок. Вот почему они построили 20 баз на Украине.

Россияне надеялись, что он этого не сделает. Но то, что делает Трамп, показывает, что он лживый мешок с коровьим навозом, которому никто не может доверять, особенно россияне.

Нам действительно нужно улучшить отношения с российским правительством. Но для этого мы должны отказаться от идеи, что мы можем стратегически победить Россию», – добавил он.