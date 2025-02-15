«Это станет кошмаром для Путина», – американцы убалтывают сдать им все ископаемые Украины

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Украина должна согласиться на сделку по передаче США контроля над своими полезными ископаемыми, потому что так администрация Трампа сможет объяснить налогоплательщикам, что Украина – это не обуза, а выгода.

Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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