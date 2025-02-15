«Это станет кошмаром для Путина», – американцы убалтывают сдать им все ископаемые Украины
Украина должна согласиться на сделку по передаче США контроля над своими полезными ископаемыми, потому что так администрация Трампа сможет объяснить налогоплательщикам, что Украина – это не обуза, а выгода.
Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если это соглашение о добыче полезных ископаемых будет заключено, это станет кошмаром для Путина, потому что у нас теперь есть, что защищать, чего раньше не было.
Так что лучше поддержите это соглашение о добыче полезных ископаемых.
Во-вторых, если мы не вооружим Украину в полной мере, нам всем будет стыдно. Им нужно больше F-16, а не меньше, и мы производим их в Южной Каролине. И мы все поможем им купить это оружие, потому что у них самих недостаточно денег, чтобы содержать армию численностью 1,3 миллиона человек.
Но мы будем идиотами, если в следующем десятилетии не создадим самую мощную украинскую армию в качестве сдерживающего фактора», – заявил Грэм.
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