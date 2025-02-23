«Это приговор»: Сохранение Зеленского у власти исключено
Критика утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского становится международным трендом даже в западных странах. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий попросил прокомментировать критику Владимира Зеленского со стороны первых лиц США.
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«Это так серьезно, буквально это приговор. Из моего опыта, когда высшая самая страна, самая мощная в мире, ее лидеры, ее команда осуществляют такую уничтожающую критику кого-либо, то практически сохраниться такая фигура во главе страны не может. Это исключено.
Исходя из моего всего опыта, и Советского Союза, и потом, и прочее, и американского – нет шансов, никаких», – сказал Соскин.
«Поэтому сейчас произойдет что? На всем геополитическом пространстве все лидеры откажутся от Зеленского, постепенно это будет происходить, это так называемая цепная реакция, принцип домино.
И, как известно, уже в Венгрии заявили, что они против выделения 20 миллиардов евро. Все уже.
Было и так очень много критиков его и Украины, а теперь они начнут просто валом. Сейчас будет модно топтать Зеленского и Украину. И вот как только это становится модным, все, кто говорили, что он хороший, они просто зашьют рты. Топтать Зеленского – это формирующийся тренд», – подытожил укро-эксперт.
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