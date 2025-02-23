«Это приговор»: Сохранение Зеленского у власти исключено

Вадим Москаленко.  
23.02.2025 11:24
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Политика, Украина


Критика утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского становится международным трендом даже в западных странах. Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский политолог Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать критику Владимира Зеленского со стороны первых лиц США.

Критика утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского становится международным трендом даже в западных странах....

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«Это так серьезно, буквально это приговор. Из моего опыта, когда высшая самая страна, самая мощная в мире, ее лидеры, ее команда осуществляют такую уничтожающую критику кого-либо, то практически сохраниться такая фигура во главе страны не может. Это исключено.

Исходя из моего всего опыта, и Советского Союза, и потом, и прочее, и американского – нет шансов, никаких», – сказал Соскин.

«Поэтому сейчас произойдет что? На всем геополитическом пространстве все лидеры откажутся от Зеленского, постепенно это будет происходить, это так называемая цепная реакция, принцип домино.

И, как известно, уже в Венгрии заявили, что они против выделения 20 миллиардов евро. Все уже.

Было и так очень много критиков его и Украины, а теперь они начнут просто валом. Сейчас будет модно топтать Зеленского и Украину. И вот как только это становится модным, все, кто говорили, что он хороший, они просто зашьют рты. Топтать Зеленского – это формирующийся тренд», – подытожил укро-эксперт.

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