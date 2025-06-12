«Это надо прекратить!»: Стармер обворовывает британцев на 4,5 миллиардов ежегодно – британский дипломат

Владимир Гладков.  
12.06.2025 20:26
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы


Премьер-министр Британии Кир Стармер ежегодно тратит на поддержку Украины миллиарды фунтов стерлингов, из-за чего уровень жизни простых британцев просел.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил ранее работавший в Москве британский дипломат Иэн Прауд, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Премьер-министр Британии Кир Стармер ежегодно тратит на поддержку Украины миллиарды фунтов стерлингов, из-за чего...

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«Вы обвинили премьер-министра Стармера в краже денег у британцев. Я не думаю, что вы обвиняете его в том, что он положил их себе в карман, но я позволю вам объяснить, что вы имеете в виду», – сказал ведущий.

«Ну, мы ежегодно выделяем 4,5 миллиарда фунтов стерлингов на войну, которую Украина проигрывает, в то время как мы сокращаем расходы на обычных британцев.

Нет четкого плана, для чего нужна эта стратегия. Все знают, что Украина не может победить. Они не могут выгнать Россию. Должно быть какое-то мирное урегулирование. Но Стармер продолжает вливать миллиарды в эту войну, а парламент не играет никакой роли, СМИ полностью поддерживают его и все, что он делает», – возмутился дипломат.

«Обычные британцы, как идиоты, лишены фактов и информации о том, что происходит на самом деле, в то время как их основные государственные службы сокращаются. Это полный абсурд. Очевидно, что мы должны прекратить эту войну. Мы должны перестать вливать миллиарды в украинскую печатную машинку и начать тратить деньги на британцев. Это очевидно», – подытожил он.

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