Это безысходность»: киевский философ вынес приговор украинской независимости
По факту Украина не является независимым государством.
О этом в эфире «Новости live» заявил киевский философ Серегей Дацюк, ранее горячо поддержавший оба майдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Ну как так? Мы столько страдали и боролись против Советского Союза, чтобы получить свою независимую Украину. И когда мы получаем, она уже не стоит ничего», – сокрушается Дацюк.
Он не согласился, что сегодня Украина воюет за свою независимость, отмечая, что сегодня страна попала «в тотальную зависимость от Запада».
«Большей глупости трудно представить. Потому что в обществе есть только одно представление»… есть Россия, от нее надо не зависеть», – говорит эксперт.
По его словам, в итоге Украина попадала из одной зависимости в другую.
«Как можно воевать за независимость, если мы подписали кабальное соглашение по редкоземельным металлам? Если у нас кабальные долги перед Европой, перед США?», – недоумевает философ.
Ведущая, пытавшаяся оспорить его мнение, в итоге спросила, как бы тогда он охарактеризовал нынешний период для Украины.
«Это безысходность», – ответил Дацюк.