«Это безысходность»: киевский философ вынес приговор украинской независимости

02.09.2025 19:21
По факту Украина не является независимым государством.

О этом в эфире «Новости live» заявил киевский философ Серегей Дацюк, ранее горячо поддержавший оба майдана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ну как так? Мы столько страдали и боролись против Советского Союза, чтобы получить свою независимую Украину. И когда мы получаем, она уже не стоит ничего», – сокрушается Дацюк.

Он не согласился, что сегодня Украина воюет за свою независимость, отмечая, что сегодня страна попала «в тотальную зависимость от Запада».

«Большей глупости трудно представить. Потому что в обществе есть только одно представление»… есть Россия, от нее надо не зависеть», – говорит эксперт.

По его словам, в итоге Украина попадала из одной зависимости в другую.

«Как можно воевать за независимость, если мы подписали кабальное соглашение по редкоземельным металлам? Если у нас кабальные долги перед Европой, перед США?», – недоумевает философ.

Ведущая, пытавшаяся оспорить его мнение, в итоге спросила, как бы тогда он охарактеризовал нынешний период для Украины.

«Это безысходность», – ответил Дацюк.

