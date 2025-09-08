Северокорейские подразделения в Курской области проявили значительную смелость и сплочённость.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил российский военкор Юрий Котенок, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Берсерки – самые настоящие. Я общался с людьми, которые с ними взаимодействовали в боевых условиях. Они сыграли серьёзную роль, они выбивали противника как раз с тех ключевых узлов обороны на территории Курской области, где противник закрепился и никак не хотел уходить. Вот, корейские товарищи помогли.

Они реально выбивали противника, причём, противник очень сильно был удивлён, обескуражен их действиями, таким пренебрежением к смерти. И я назвал их берсерками – это те подразделения, которые могут выполнить боевую задачу, не смотря ни на что, практически со стопроцентной гарантией.

Они шли, они промахивались, грубо говоря, попадали на минное поле, разворачивались под ураганным огнём и вступали в боевой контакт вплотную с противником. Они заходили на опорные пункты и вели бой. Я видел кадры. И ещё, они старались не бросать своих погибших и тяжелораненых.

Со стороны северных корейцев за это время принимали участие несколько батальонных групп, и украинцы так ничего и не предъявили. Я видел, там два-три человека, которых они заявляли как пленных – достаточно мутная история, я не исключаю фейков. Тем не менее, они продемонстрировали очень большую сплочённость», – рассказал Котенок.