«Этих Орбанов и Фицо в Европе – тьма!» – Климкин

В ЕС очень многие разделяют скептицизм Венгрии и Словакии в отношении евроинтеграции Украины, однако пока они «не готовы выйти из политкорректности».

Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Словакия – наиболее пророссийская страна в Европе, по всем опросамсловаки более пророссийские, чем венгры. Это имеет свои исторические, политические аргументы. И очень тяжело там рулить кому-то, кто, как Фицо, не пытается петлять между разными течениями. Он хочет определённого баланса, причём и внутреннего тоже, он хочет дешёвых российских энергоносителей, он хочет, чтобы деньги, как у Орбана, не отсекли. А ещё у Фицо непростой психологический элемент после покушения, он на многих встречах рассказывает, как это изменило его ментальность, и по-человечески это понятно. Но Фицо петляет грамотно, он опытный политик, как и Орбан… И для нас Центральная Европа будет очень и очень непростой проблемой для того, чтобы стать формальной частью Европы. Неформально мы и есть там – по ментальности, истории, а формальной…», – вещал «европеец» Климкин.

Однако, по его словам, на Орбане и Фицо «недоброжелатели» евроинтеграции Украины не заканчиваются.