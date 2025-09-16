«Этих Орбанов и Фицо в Европе – тьма!» – Климкин
В ЕС очень многие разделяют скептицизм Венгрии и Словакии в отношении евроинтеграции Украины, однако пока они «не готовы выйти из политкорректности».
Об этом в интервью «Апострофу» заявил экс-глава МИД Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Словакия – наиболее пророссийская страна в Европе, по всем опросамсловаки более пророссийские, чем венгры. Это имеет свои исторические, политические аргументы. И очень тяжело там рулить кому-то, кто, как Фицо, не пытается петлять между разными течениями.
Он хочет определённого баланса, причём и внутреннего тоже, он хочет дешёвых российских энергоносителей, он хочет, чтобы деньги, как у Орбана, не отсекли.
А ещё у Фицо непростой психологический элемент после покушения, он на многих встречах рассказывает, как это изменило его ментальность, и по-человечески это понятно. Но Фицо петляет грамотно, он опытный политик, как и Орбан…
И для нас Центральная Европа будет очень и очень непростой проблемой для того, чтобы стать формальной частью Европы. Неформально мы и есть там – по ментальности, истории, а формальной…», – вещал «европеец» Климкин.
Однако, по его словам, на Орбане и Фицо «недоброжелатели» евроинтеграции Украины не заканчиваются.
«В Европе есть множество таких, кто в действительности прикрываются тем же Орбаном. Думают точно так же, но не готовы выйти из политкорректности. [Орбан для них таран?] – наверное, это слишком, но, скорее, такой кран, который закрывает.
А вторая история связана с тем, что в Европе есть люди, которые также не высказываются публично, и абсолютно не понимают, как работать дальше с нашей евроинтеграцией. Они не могут найти деньги, политическую волю.
Они не могут найти политическую волю для того, чтобы перезагрузить внутреннюю ЕС-овскую политику – сельскохозяйственную, поддержку регионов, которые должны быть перезагружены, если мы становимся частью ЕС», – объяснял порошенковский министр.
