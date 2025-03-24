Эрдоган желает присоседиться: Турция навязывает США свою «помощь» на переговорах по Украине

Елена Острякова.  
24.03.2025 16:15
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Турция, Украина


После провала стамбульских переговоров 2022 года ситуация на Украине только ухудшилась.

Об этом посол Турции в США Седат Онал напомнил в своем выступлении на конференции в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

После провала стамбульских переговоров 2022 года ситуация на Украине только ухудшилась. Об этом посол...

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«Что касается войны на Украине, то с самого начала позиция Турции заключалась в том, что не следует полагаться на динамику боевых действий, ожидая, что они сами по себе приведут к миру. Нужно иметь видение конечной цели и искать дипломатические пути решения этого вопроса. С самого начала мы пытались собрать вместе стороны конфликта как в Анталии, так и в Стамбуле.

Я участвовал в этих усилиях, когда был в Анкаре, и идея заключалась в том, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. К сожалению, по многим причинам нам этого не удалось. Но прошло уже три года, а ситуация не улучшилась», – сказал Онал.

Он считает, что США могли бы использовать опыт Турции.

«Необходимость дипломатического выходя из этого конфликта остается такой же актуальной, как тогда. И сейчас мы рады, что новая администрация Белого дома так же делает упор на дипломатию, ищет дипломатическое решение этого конфликта.

Как страна, имеющая опыт взаимодействия с обеими сторонами и поддерживающая контакты с ними, Турция может внести свой вклад в поиск дипломатического решения этого конфликта и прекращении войны. Сначала с помощью перемирия, а затем дипломатических переговоров. Мы считаем, что Турция может сыграть в этом свою роль», – вещал Онал.

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