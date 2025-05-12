Эммануэль для Вовы. Что стоит за «подлинной связью» между Зеленским и Макроном?

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The New York Times отмечает резко возросшую в последнее время роль Парижа в украинских делах и публикует материал об анамнезе политических отношений президента Франции и главы Украины под названием «Как Макрон стал близким союзником Зеленского».

«Извини, Эммануэль», — сказал Владимир Зеленский, отвечая на звонок посреди онлайн-пресс-конференции в конце марта. «У меня просто разговор с журналистами. Могу я вернуться к тебе через несколько минут?» На другом конце провода был Эммануэль Макрон, президент Франции, который звонил напрямую. Похоже, он мог подождать. «Да, пожалуйста. Спасибо, спасибо, Эммануэль! Хорошо, отлично, отлично. До свидания», — продолжил Зеленский, прежде чем повесить трубку и сказать журналистам, что он разговаривает с Макроном почти каждый день», – такой зарисовки с натуры начинается материал.

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Издание отмечает, что согласно интервью с 11 людьми, которые тесно работали с Макроном или Зеленским, этот звонок «отражает подлинную связь между двумя политиками, отмеченную взаимным доверием и личным уважением».

«Между ними сложились редкие отношения доверия и ответственности», — говорит Алис Руфо, гендиректор по международным отношениям и стратегии Минобороны Франции, которая до 2022 года была заместителем дипломатического советника Макрона.

Конфиденты издания отмечают, что Зеленский с Макроном не скупятся на взаимные комплименты.

Французский президент, который побывал в минувшую субботу в Киеве вместе с тремя другими европейскими лидерами, считает Зеленского «мужественным лидером, олицетворяющим украинское сопротивление, прямым и решительным», – говорится в публикации.

А Зеленский, который часто обращается к Макрону по имени во время выступлений, считает Макрона «человеком, который держит слово, будет отстаивать интересы Киева и помогать ему налаживать сложные отношения с иностранными лидерами, такими как президент Трамп».

По данным американской газеты, оба – и Макрон и Зеленский – больше не используют официальные дипломатические каналы, а просто звонят друг другу по обычному телефону — по защищенным линиям, WhatsApp и Signal. Их разговоры часто имеют повестку дня, но иногда они звонят друг другу, просто чтобы уточнить что-то или высказать прищедшую на ум идею.

Иногда, как уточняет газета, Макрон звонит Зеленскому «просто из заботы и дружбы». Прощаясь в Киеве Макрон расчувствовался и поцеловал Зеленского в щеку.

Издание напоминает, что в 2019 году, во время предвыборной кампании Зеленского, Макрон пригласил комика, ставшего политиком, в Елисейский дворец в Париже — редкое приглашение для любого кандидата, не говоря уже о относительно неизвестном и неопытном. Это помогло Зеленскому завоевать авторитет в своей стране. Вскоре после этого Зеленский был избран президентом.

«Он был очень благодарен за видимую поддержку со стороны авторитетного лидера, главы государства из G7», — сказал изданию Вадим Пристайко, бывший министр иностранных дел в правительстве Зеленского.

По словам конфидентов газеты, Макрону с самого начала понравился прямой и энергичный стиль украинца, который напоминал его собственный. Им было по 41 год — они родились с разницей всего в месяц.

«Макрону понравилась история Зеленского, неожиданного президента, потому что Макрон тоже был неожиданным президентом», — сказала Натали Луазо, бывшая министр иностранных дел при Макроне. «Они оба были аутсайдерами, на которых никто не ставил».

Первый государственный визит Зеленского в качестве новоизбранного президента Украины состоялся в Париж в июне 2019 года. Позже в том же году он вернулся для своих первых — и единственных — прямых переговоров с Владимиром Путиным, с которых ряд экспертов отсчитывает начало будущей войны.

Впрочем, как отмечает издание, личная дружба двух лидеров не конвертировалась в особое доверие к Парижу, например, среди украинских военных.

«Украинские военные образовали от фамилии «Макрон» глагол, означающий «много слов, мало дела». И хотя Зеленский поблагодарил Францию за гуманитарную и дипломатическую поддержку, он и другие высокопоставленные украинские чиновники выразили разочарование медленными темпами поставок французского оружия», – говорится в публикации.

Тот период стал низшей точкой в отношениях между Зеленским и Макроном, считает эксперт по французской внешней политике из Фонда Карнеги Рим Момтаз, которая регулярно сопровождала Макрона в поездках.

Через четыре месяца после начала войны, Макрон посетил Киев и разрушенный Ирпень. «В тот момент я стала свидетелем изменения их отношений», — говорит бывшая глава французского МИД Натали Луазо. «Макрон сказал мне: «Нам так повезло, что у нас есть такой человек», — рассказывает она. — «Мы должны сделать ставку на него. Это того стоит».

И уже в мае 2023 года Макрон в своей речи в Братиславе, признал, что он не прислушивался к давним предупреждениям о экспансионистских целях России, и призвал Запад предоставить Украине гарантии безопасности. Многие аналитики расценили это как серьезный поворот в политике французского президента, закрывающий дверь в Париж для России.

«Некоторые из опрошенных лиц, близких к французскому президенту, выразили сожаление, что Франция не предоставила Киеву больше военного оборудования или прямой помощи. Но они считают, что Макрон доказал свою ценность для Зеленского, сведя его с другими лидерами — в том числе с Трампом в декабре на церемонии открытия Нотр-Дама — и введя ранее табуированные концепции при обсуждении войны. Например, в феврале 2024 года на встрече в Париже Макрон выдвинул идею о введении европейских войск на Украину для обеспечения прекращения огня. Тогда эта идея была почти единодушно отвергнута. Сейчас, более чем год спустя, продолжаются подробные дискуссии о составе и поддержке этих сил», – говорится в материале.

«Полезность Макрона для Зеленского не в том, что он просто друг, который ему симпатизирует и делает все, чтобы помочь. Мы находимся в состоянии войны, а не в эмоциональных отношениях», —говорит Катрин Колонна, еще одна бывшая министр иностранных дел Франции. «Франция помогает, но она также очень полезна для того, чтобы выносить идеи на обсуждение, пробивать брешь, прокладывать путь».

Издание отмечает, что с момента возвращения Трампа к власти в США, Макрон проявил себя важным посредником между американским президентом и Зеленским. После провального визита Зеленского в Белый дом Макрон поговорил с обоими лидерами по телефону и помог деликатно наладить сближение.

Аналогично – неспроста именно Макрон (правда, неудачно) поспешил занять третий стул во время тет-а-тет Трампа и Зеленского в Ватикане.

«Макрон абсолютно использует свою способность добиться внимания Трампа, чтобы помочь улучшить позицию Зеленского», — говорят конфиденты The New York Times.

В последние месяцы темп и содержание бесед между Зеленским и Макроном изменились, сказали два дипломата, близкие к Макрону.

По словам экс-заместителя дипломатического советника Элис Руфо, Макрон регулярно получает от своего генштаба и спецслужб подробную информацию о ходе войны, а в разговорах с Зеленским подробно обсуждает ситуацию на поле боя, вплоть до названий прифронтовых городов и сел.

«Эммануэль — эксперт в вопросах войны», — сказал Зеленский Бернару-Анри Леви, французскому интеллектуалу, знакомому с обоими лидерами. Леви, который снимал встречи лидеров для своего документального фильма, сказал, что стал свидетелем «братства, душевного и оружейного союза» между ними.

По его словам, для Зеленского Макрон «стал больше, чем союзником — я думаю, он стал другом».