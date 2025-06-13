Эксперт-балканист рассказал, сколько в Сербии антироссийских прозападников

Максим Столяров.  
13.06.2025 16:30
  (Мск) , Москва
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Балканы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Сербия, Социология


Даже если взять, что почти половина сербов были бы не против евроинтеграции, условия вступления Сербии в ЕС таковы, что число желающих сокращается втрое.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если взять, что почти половина сербов были бы не против евроинтеграции, условия вступления...

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Ведущий Иван Панкин спросил, если представить референдум в Сербии, каков процент будет сторонников России, а каков евроинтеграции, антироссийских санкций и т.д.

«По моим ощущениям, основанным на данных социологии, за ЕС и санкции максимум 30%. То есть за ЕС, понятно, больше, в максимуме до 40, за введение санкций против Москвы максимум 15-20.

БРИКС гораздо популярнее, чем ЕС для большинства населения Сербии. Уже много лет подряд желающих вступить в ЕС – в Сербии меньше половины, цифры гуляют от 37 до 45%.

Это только тех, кто готов на безусловное, безоговорочное вступление в ЕС. А такого нет, потому что ЕС говорит – признайте Косово, введите санкции против Москвы, не помогайте Республике Сербской. А вот в таком разрезе таких вряд ли наберётся больше 15 процентов», – ответил Бондаренко.

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