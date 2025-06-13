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Даже если взять, что почти половина сербов были бы не против евроинтеграции, условия вступления Сербии в ЕС таковы, что число желающих сокращается втрое.

Об этом в эфире радио «КП» заявил политолог-балканист Олег Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий Иван Панкин спросил, если представить референдум в Сербии, каков процент будет сторонников России, а каков евроинтеграции, антироссийских санкций и т.д.