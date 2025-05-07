Экс-спикер Генштаба ВСУ: Русские начинают летнюю наступательную кампанию
Если у ВСУ будет недостаток артиллерии и боеприпасов, «неутешительные новости» с Донбасса продолжатся.
Об этом в эфире «Канала 24» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Враг имел возможность подтянуть дополнительные силы и средства на приоритетные для себя участки фронта. В частности, на участок фронта, который находится южнее Константиновки – именно там сейчас у врага есть определённые территориальные приобретения. Однако эти территориальные приобретения реализовывались благодаря тому, что мы держали ту самую оперативную паузу из-за перемирия. …
Враг, пытаясь реализовать хотя бы часть своего плана летней наступательной кампании – речь о полной оккупации городской агломерации, которая кроме Константиновки включает в себя Дружковку, Краматорск и Славянск, готов задействовать все наличные силы и средства для реализации этого плана», – сообщил Селезнёв.
«Что из этого выйдет? Посмотрим. Но, как по мне, ключевым фактором, который будет влиять на ход боевых действий на этом участке фронта – это фактор ресурсов. Если у наших сил обороны не будет нехватки ресурсов, в частности, артиллерии и боеприпасов к ней, то у врага никаких шансов. Если ресурсов будет не хватать, думаю, что мы будем и дальше слышать не очень утешительные новости с поля боя», – добавил укро-полковник.
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