Экс-спикер Генштаба ВСУ: Русские начинают летнюю наступательную кампанию

Если у ВСУ будет недостаток артиллерии и боеприпасов, «неутешительные новости» с Донбасса продолжатся.

Об этом в эфире «Канала 24» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг имел возможность подтянуть дополнительные силы и средства на приоритетные для себя участки фронта. В частности, на участок фронта, который находится южнее Константиновки – именно там сейчас у врага есть определённые территориальные приобретения. Однако эти территориальные приобретения реализовывались благодаря тому, что мы держали ту самую оперативную паузу из-за перемирия. …

Враг, пытаясь реализовать хотя бы часть своего плана летней наступательной кампании – речь о полной оккупации городской агломерации, которая кроме Константиновки включает в себя Дружковку, Краматорск и Славянск, готов задействовать все наличные силы и средства для реализации этого плана», – сообщил Селезнёв.