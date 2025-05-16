Экс советник Трампа объявил его администрацию «марионетками Кремля»

Елена Острякова.  
16.05.2025 13:56
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Уступчивость президента США Дональда Трампа подталкивает российского лидер Владимира Путина ужесточать свои требования.

Об этом бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил на «Саммите по безопасности» издания «Политико», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уступчивость президента США Дональда Трампа подталкивает российского лидер Владимира Путина ужесточать свои требования. Об...

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«Он уже пошел на огромные уступки Путину. Он признал еще до начала переговоров, что не будет требовать восстановления полного суверенитета и территориальной целостности Украины, что было позицией Запада с момента второго вторжения в феврале. Он сказал, что Украина не будет членом НАТО и не получит от нее гарантий безопасности. Это максимум, на что мог надеяться Путин. Это подтолкнуло Путина пойти дальше и потребовать, чтобы все четыре области, которые он не контролирует в военном отношении, были переданы России. Это те вещи, которые могут вывести Трампа из себя, потому что он не хочет быть униженным. Но с другой стороны, Трамп уже сделал многое, чтобы успокоить Путина и не допустит этого», – сказал Болтон.

Он обвинил и спецпредставителя президента США Стивена Уиткоффа в том, что он некомпетентен и «поддается манипуляциям Путина».

«Он передал Трампу от Путина российскую пропаганду о ситуации с украинскими войсками в Курской области. Трамп публично заявил, что украинцы окружены и вот-вот будут уничтожены. Это было неправдой, но именно в это хотели заставить поверить весь мир русские. Мы можем только догадываться, какая еще российская пропаганда прошла через Путина, Уиткофа и Трампа», – опасается Болтон.

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