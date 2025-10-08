Экс-посол США проболтался, как натравил Зеленского на Россию

08.10.2025
После победы Владимира Зеленского на выборах, американцы помогли Украине сорвать реализацию Минских соглашений.

Об этом в ходе беседы с российскими пранкерами Владимиром Кузенцовым и Алексеем Столяровым («Вован» и «Лексус») заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор, который был уверен, что разговаривает с бывшим главой МИД Украины Павлом Климкиным, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломат вспомнил, что в 2019 году в августе или сентябре встречался с президентом Владимиром Зеленским [ныне – диктатор, утративший легитимность], который спросил о формуле Штайнмайера, названной так по имени тогдашнего главы МИД ФРГ и предусматривающей поэтапную реализацию Минских соглашений.

«Я сказал: «Господин президент, никто не знает, что такое формула Штайнмайера. И Штайнмайер не знает, что такое формула Штайнмайера. Нельзя соглашаться на то, чего никто не понимает», – рассказал экс-посол.

По его словам, с тех пор Зеленский «больше ориентировался на американцев, чем на переговоры с русскими».

«Климкин» уточнил, какие именно переговоры имеются в виду.

«Помните, когда он баллотировался в президенты, то сказал: «Я смогу сесть за стол переговоров с Путиным, и мы сможем закончить эту войну», – ответил Тейлор.

