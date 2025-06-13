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Если раньше в ЕС относились с сочувствием к украинцам, бежавшим от войны, то сейчас задаются вопросами.

Об этом на канале «Прямой» заявил бывший замминистра по реинтеграции, экс-гауляйтер оккупированной части ЛНР Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, европейцам прекрасно известны проблемы с «армией уклонистов» на Украине.

«Не есть большой тайной, что не только со стороны политиков, но и гражданских [идет] волна негатива» в первую очередь к тем мужчинам [с Украины], которые сидят в европейских столицах или небольших городках. Еще и не работают, сидят на социале. Если поначалу к ним было отношение с большой долей сочувствия, то за эти годы… Извините, какого черта, там, на вашей территории война, а ты тут сидишь», – сказал Тука.

При этом он согласился с ведущей, давшей понять, что европейцам следовало бы спросить этих мужчин, как они пересекали границу, а не давать им убежище.