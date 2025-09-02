Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему Россия не уничтожает мосты через Днепр

Анатолий Лапин.  
02.09.2025 14:34
  (Мск) , Киев
Просмотров: 786
 
Война, Дзен, Россия, Украина


Российская армия в начале войны не уничтожила мосты через Днепр, потому что это замкнуло бы ВСУ на Правобережье и позволило усилиться через западную помощь. Такая ситуация была бы для России опаснее, чем возможность дозированно уничтожать ВСУ на востоке.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Основной способ пополнения запасов украинской армии – это поезда, доставляющие материалы и личный состав на передовую. Если бы они сделали это в начале войны, то украинская армия осталась бы почти целой. Они были бы в основном на западном берегу реки, а не на восточном. И тогда угроза, с которой столкнулась Россия, никуда бы не делась, она, вероятно, только бы усилилась, поскольку НАТО продолжало бы поставлять советников, технику и боеприпасы.

Что делает Россия – оставляет мосты открытыми, и Украина продолжает отправлять людей в зону боевых действий, Россия убивает их в неравных количествах», – заявил Джонсон.

