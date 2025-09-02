Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему Россия не уничтожает мосты через Днепр

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская армия в начале войны не уничтожила мосты через Днепр, потому что это замкнуло бы ВСУ на Правобережье и позволило усилиться через западную помощь. Такая ситуация была бы для России опаснее, чем возможность дозированно уничтожать ВСУ на востоке.

Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

