Экс-аналитик ЦРУ объяснил, почему Россия не уничтожает мосты через Днепр
Российская армия в начале войны не уничтожила мосты через Днепр, потому что это замкнуло бы ВСУ на Правобережье и позволило усилиться через западную помощь. Такая ситуация была бы для России опаснее, чем возможность дозированно уничтожать ВСУ на востоке.
Об этом в эфире видеоблога Dialogue Works заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Основной способ пополнения запасов украинской армии – это поезда, доставляющие материалы и личный состав на передовую. Если бы они сделали это в начале войны, то украинская армия осталась бы почти целой. Они были бы в основном на западном берегу реки, а не на восточном. И тогда угроза, с которой столкнулась Россия, никуда бы не делась, она, вероятно, только бы усилилась, поскольку НАТО продолжало бы поставлять советников, технику и боеприпасы.
Что делает Россия – оставляет мосты открытыми, и Украина продолжает отправлять людей в зону боевых действий, Россия убивает их в неравных количествах», – заявил Джонсон.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: