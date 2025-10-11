Эффективность хвалёных Patriot на Украине упала до мизерных 6%

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американские системы «Пэтриот» уже не демонстрируют значимых успехов в противодействии запускаемым по Украине ракетам ВС РФ

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Генерал говорит, что Россия в последнее время модернизировала ракеты «Искандер» таким образом, что их теперь можно запускать с самолетов Миг-31.

«Это повышает скорость ракеты «Искандер» на конечном этапе и таким образом делать ее более сложной целью для уничтожения. Они сделали модификацию, которая связана с корректировкой программного обеспечения этих баллистических ракет, что привело к тому, что на конечном участке маршрута они делают маневры, которые усложняют их уничтожение», отметил Романенко.

По его словам, в итоге эффективность стоящих на вооружении ВСУ американских систем «Пэтриот» упала до шести процентов.

Он говорит, что эти данные переданы в США, компании которых будут проводить работу по повышению эффективности «Пэтриот».