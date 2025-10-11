Эффективность хвалёных Patriot на Украине упала до мизерных 6%
Американские системы «Пэтриот» уже не демонстрируют значимых успехов в противодействии запускаемым по Украине ракетам ВС РФ
Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Генерал говорит, что Россия в последнее время модернизировала ракеты «Искандер» таким образом, что их теперь можно запускать с самолетов Миг-31.
«Это повышает скорость ракеты «Искандер» на конечном этапе и таким образом делать ее более сложной целью для уничтожения. Они сделали модификацию, которая связана с корректировкой программного обеспечения этих баллистических ракет, что привело к тому, что на конечном участке маршрута они делают маневры, которые усложняют их уничтожение», отметил Романенко.
По его словам, в итоге эффективность стоящих на вооружении ВСУ американских систем «Пэтриот» упала до шести процентов.
Он говорит, что эти данные переданы в США, компании которых будут проводить работу по повышению эффективности «Пэтриот».
«Это работа на перспективу с нашей стороны, а русские эту модификацию усовершенствование и сделали уже. И они знают об этом. У нас батарей «Пэтриот» не так много, а теперь бьют туда, где их нет. Разведку делают, обнаруживают, что там нет. Или там даже если есть, то применяют именно те ракеты, которые уже модифицированы, что позволяет им быть более эффективными», – пожаловался Романенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: