Дроздов: Жду не дождусь российской атаки на НАТО

Игорь Шкапа.  
13.06.2025 15:27
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Для Украины будет лучше, если Россия вступит в прямую войну с Североатлантическим альянсом.

Об этом в эфире эмигрантского Радио Чикаго заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.


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Его попросили прокомментировать заявление главы военной разведки ФРГ, который уверяет, что Россия готовится напасть на НАТО.

«А я не могу дождаться. Я с начала войны говорил, что нам будет лучше всего тогда, когда будет прямая атака на НАТО», – сказал Дроздов.

По его словам, тогда будет точно не до Украины.

«Из разведка, безусловно, что-то знает. Но я очень минимально смотрю на вероятность прямой атаки на страны НАТО», – отметил русофоб.

Он считает, что на Западе пытаются такими заявлениями встряхнуть свое общество и «запустить государственную машину в сторону безопасности».

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