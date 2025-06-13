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Для Украины будет лучше, если Россия вступит в прямую войну с Североатлантическим альянсом.

Об этом в эфире эмигрантского Радио Чикаго заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию.

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Его попросили прокомментировать заявление главы военной разведки ФРГ, который уверяет, что Россия готовится напасть на НАТО.

«А я не могу дождаться. Я с начала войны говорил, что нам будет лучше всего тогда, когда будет прямая атака на НАТО», – сказал Дроздов.

По его словам, тогда будет точно не до Украины.

«Из разведка, безусловно, что-то знает. Но я очень минимально смотрю на вероятность прямой атаки на страны НАТО», – отметил русофоб.

Он считает, что на Западе пытаются такими заявлениями встряхнуть свое общество и «запустить государственную машину в сторону безопасности».