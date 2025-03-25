«Донбасс – наш! ВСУ – отстой. Запад – дыра!» – беглые иноагенты-русофобы «прозревают» один за другим

Сезон срочного перекрашивания беглых иноагентов в самом разгаре.

Один из них либертанианец Михаил Светов шокировал даже циничную блогершу Ксению Собчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Еще четыре месяца назад сокрушавшийся о том, что США дали Украине ракеты «Атакамс» для ударов по России слишком поздно, иноагент сейчас отказывается отдавать Крым и Донбасс, а также платить репарации.

«Крым – русский без вопросов. Донбасс не отдадим. Это принципиальный вопрос. Нравится нам, не нравится, как это произошло, наши избиратели живут и на Донбассе тоже. Как политик я бы отстаивал интересы людей, живущих на этой территории. Россия не должна платить репарации 100%. Я не хочу. Если вы хотите, чтоб были репарации, то пусть Украина их платит России. Вот на эти репарации я согласен», – сказал Светов.

Чтобы как-то сохранить лицо, он продолжает ругать российского президента, но уже называет его «умным и опасным политиком», который сейчас сильнее, чем до начала СВО. В то время как утративший легитимность президент Украины, по мнению Светова, «превращается в злодея» и по-хорошему должен сейчас разоблачать тех, кто подстрекал его к войне с Запада.

Светов, хотя и уверяет, что хочет вернуться, относится к категории «гордых» иноагентов – и упорно не ставит плашку, предписанную Минюстом РФ, на свои материалы в интернете. Чего нельзя сказать о второй фронтменше перекрашивающихся иноагентов Юлии Латыниной.

Она плашку дисциплинированно ставит, и загодя начала отползать от Перекопа, на штурм которого возбужденно и радостно звала ВСУ в 2023 году. Весь прошлый год Латынина на все лады критиковала Зеленского, а по поводу Запада «прозрела» только недавно, когда президент Дональд Трамп разогнал USAID.

Мотивы Латыниной прозрачны. Она же писательница и штампует книжку за книжкой, а продавать их в России уже не может. Эта иноагентка пытается грамотно выстроить стратегию перекрашивания, не отказывается от своих слов, но уверяет, что не владела полной информацией, поэтому ошибалась.

А вот ее коллега и гость Михаил Веллер – не такой продуманный, и форменно опозорился, начав говорить прямо противоположное своим же былым русофобским тезисам. Год назад он рассказывал, что российские земли нужно раздать Китаю, ЕС, а остальное заселить мигрантами «с точки зрения безопасности соседей России». Это он заявлял в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Теперь писатель-иноагент на голубом глазу запел иные песни.

«Разумеется, для Украины, для многих европейских государств представляется, что так будет спокойнее мировому сообществу, что так будет спокойнее, и в России будет жить гораздо лучше. Не будет! Потому что по закону истории она распадется на анклавы, где тут же возникнут свои вожди, своя коррупция, своя иерархия… А что делать с ядерным арсеналом, это отдельный вопрос. Вывезти и уничтожить? Это американская головная боль. Представьте: вот левацкая Европа, которая захочет себе куски, а вот могучий Китай, и вот могучий Туран во главе с Турцией. От этого не будет лучше», – принялся рассуждать Веллер.

На этом бодром фоне в далекой Риге страдает от депрессии и осознания правды бывшая светская львица Евгения Рынская, откликающаяся на кличку Божена. Она читает про плачевное состояние ВСУ и теперь верит, что все держалось на грантах USAID – и призывает всех отказываться от иллюзий.