Додик из Москвы: Путин за лишение мандата фальшивого надсмотрщика за Боснией

После встречи с президентом России Владимиром Путиным президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик опроверг ложь сараевских СМИ о том, что он просил российское гражданство.

Политик удивился и тому, насколько президент России осведомлён о ситуации в БиГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Милорад Додик, который с начала СВО не только в отличие от президента Сербии Александра Вучича не перестал общаться со своим российским коллегой, но и стал делать это гораздо чаще, отметил, что нынешняя встреча с Владимиром Путиным в Москве была уже 26-й по счёту.

Он опроверг ложь боснийских СМИ о том, что бежал из БиГ от инициированных нелегитимным Верховным представителем по БиГ немцем Кристианом Шмидтом через Суд и Прокуратуру БиГ преследований (последняя добивается ареста президент РС по подозрению в «подрыве конституционного строя»).

«Они пытаются помешать моей международной деятельности и хотят представить её, как некое нарушение мною законов. Я не просил гражданства или чего-то такого, о чем они говорят и навязывают как некую версию событий. Политическое Сараево пытается привлечь внимание СМИ к определенным вещам с помощью фальшивых историй… После встречи с Путиным у меня будут еще международные встречи, и домой я вернусь в субботу», – заявил Додик.

По словам президента Республики Сербской, его поразил тот момент, насколько Путин знает детали, общую ситуацию, которая происходит в Боснии, и то, что его интересуют запросы и потребности рядовых жителей страны.

«Россия является гарантом Дейтонского мирного соглашения, и Путин заявил об этом на встрече. Он добавил, что в этих рамках Россия будет выступать за прекращение и упразднение работы международных институтов, особенно фальшивого верховного представителя, или, как он говорит, нелегитимного представителя. Президент Путин знает все подробности. Он осуждает или не соглашается с такой практикой и считает, что Совет Безопасности ООН должен настоять на том, чтобы этот мандат был отменен и, для начала, приведен в рамки, соответствующие Дейтонскому соглашению», – отметил Додик.

Лидер боснийских сербов подчеркнул, что обсудил с Путиным ситуацию в Сербии и они пришли к общему мнению, что «внутренняя дестабилизация, которая, как мы все считаем, пришла извне, должна прекратиться». Поэтому президентом России было направлено послание поддержки законной власти в Сербии.