Для спасения рейтинга Трампу предлагают заменить американскую педофилию украинской некрофилией
Дональду Трампу можно было бы отвлечь внимание избирателей от педофильского скандала поездкой на Украину.
Об этом на канале сексота СБУ, разгуливающего на свободе убийцы и нациста Сергея Стерненко заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот, вы сказали про Эпштейна – это очень неприятная вещь, там снова подняли списки, кто ездил на острова, педофилия, Трамп подал в суд на 20 миллиардов. За клевету на него. Но как бы то ни было, это очень неприятная вещь, её нужно чем-то перебить», – сказал экс. [Какой-то «перемогой»?]. Я бы что сделал на его месте, скорее всего, это очень смелый шаг, но это бы перебило. Приехал бы на Украину, не объявляя никому ничего.
Это одно [что американцы меняют мнение, когда приезжают на Украину], но он очень не любит, не любил с самого начала, может, есть такая категория политиков. Я был на первом их съезде, когда его выдвигали в кандидаты, и там у них, как всегда, были вопросы ветеранов, вопросы погибших. Он как-то… Ему было некомфортно ездить встречать гробы с погибшими», – сказал Чалый.
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