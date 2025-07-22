Дональду Трампу можно было бы отвлечь внимание избирателей от педофильского скандала поездкой на Украину.

Об этом на канале сексота СБУ, разгуливающего на свободе убийцы и нациста Сергея Стерненко заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.