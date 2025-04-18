Для командиров ВСУ наступает самое тяжелое время

Вадим Москаленко.  
18.04.2025 14:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Начало прямых переговоров между Россией и Украиной сильно подорвёт боевой дух ВСУ.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский военный эксперт, полковник СБУ в запасе Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начало прямых переговоров между Россией и Украиной сильно подорвёт боевой дух ВСУ. Об этом...

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«Для нынешних командиров сейчас самое тяжёлое время. Солдаты ведь тоже смотрят передачи, вот нашу, например. Они прекрасно знают, что ведутся переговоры. И кто хочет погибать в последний день прекращение боевых действий. Вот это самое тяжелое, что только есть сейчас у командиров. Это самое тяжелое.

И то, что наша делегация не идёт на прямые переговоры с агрессором – это стратегический приём. А ведут только через посредников. Потому что как только прямые переговоры, это всё, сразу же на фронте станет ясно о том, что я говорил минуту назад», – сказал Стариков.

«Поэтому это такая тактика, стратегическая информационная политика для того, чтобы не произошло снижения уровня морально-боевого состояния личного состава и командования. Я думаю, сейчас уровень морально-боевого состояния личного состава достаточный, никакого обрушения фронта нет», – резюмировал эксперт.

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