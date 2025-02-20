«Деньги на ветер» – Иноагент Кох о натовских миротворцах на Украине
Без мандата вести войну с Россией в натовских миротворцах на территории Украины нет никакого смысла.
Об этом в эфире видеоблога UkrLife сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая поинтересовалась мнением о так называемых миротворцах Франции или Британии на Украине.
«Не считаю их [эффективными]. Напомню одну историю – во время Югославских войн там тоже были войска ООН. Когда генерал Младич подошёл к Сребренице, её защищали «голубые каски», конкретно – какие-то нидерландские подразделения. Он им сказал: «Ребята, вы уйдите, мы туда зайдём и сделаем то, что хотим, вырежем всё мужское население от 13 лет и старше. Если нет, мы на вас нападём, вы готовы воевать по-настоящему?» Вот вам и все миротворцы.
А что делают миротворцы на юге Ливана, когда должны следить чтобы Хезболла не двигалась и не вооружалась, мы тоже знаем», – ответил Кох.
По его мнению, если у миротворцев не буде мандата на войну с Россией, то и смысла в них никакого не будет.
«Поэтому что тут говорить, всё это крайне неэффективно и не нужно. У них что, будет мандат воевать с русскими? Зачем они там нужны, только деньги на ветер выбрасывать. Никто не защитит Украину, кроме неё самой. Помогать будут как-то, но не так, чтобы на рожон лезть. Никто не будет помогать, чтобы это всё кончилось ядерной войной. Каждая страна должна сама себя защищать», – сказал он.
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