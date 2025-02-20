«Деньги на ветер» – Иноагент Кох о натовских миротворцах на Украине

Вадим Москаленко.  
20.02.2025 10:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2552
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Без мандата вести войну с Россией в натовских миротворцах на территории Украины нет никакого смысла.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без мандата вести войну с Россией в натовских миротворцах на территории Украины нет никакого...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Ведущая поинтересовалась мнением о так называемых миротворцах Франции или Британии на Украине.

«Не считаю их [эффективными]. Напомню одну историю – во время Югославских войн там тоже были войска ООН. Когда генерал Младич подошёл к Сребренице, её защищали «голубые каски», конкретно – какие-то нидерландские подразделения. Он им сказал: «Ребята, вы уйдите, мы туда зайдём и сделаем то, что хотим, вырежем всё мужское население от 13 лет и старше. Если нет, мы на вас нападём, вы готовы воевать по-настоящему?» Вот вам и все миротворцы.

А что делают миротворцы на юге Ливана, когда должны следить чтобы Хезболла не двигалась и не вооружалась, мы тоже знаем», – ответил Кох.

По его мнению, если у миротворцев не буде мандата на войну с Россией, то и смысла в них никакого не будет.

«Поэтому что тут говорить, всё это крайне неэффективно и не нужно. У них что, будет мандат воевать с русскими? Зачем они там нужны, только деньги на ветер выбрасывать. Никто не защитит Украину, кроме неё самой. Помогать будут как-то, но не так, чтобы на рожон лезть. Никто не будет помогать, чтобы это всё кончилось ядерной войной. Каждая страна должна сама себя защищать», – сказал он.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить