Без мандата вести войну с Россией в натовских миротворцах на территории Украины нет никакого смысла.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife сбежавший в Германию экс-вице-премьер РФ, иноагент Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая поинтересовалась мнением о так называемых миротворцах Франции или Британии на Украине.

«Не считаю их [эффективными]. Напомню одну историю – во время Югославских войн там тоже были войска ООН. Когда генерал Младич подошёл к Сребренице, её защищали «голубые каски», конкретно – какие-то нидерландские подразделения. Он им сказал: «Ребята, вы уйдите, мы туда зайдём и сделаем то, что хотим, вырежем всё мужское население от 13 лет и старше. Если нет, мы на вас нападём, вы готовы воевать по-настоящему?» Вот вам и все миротворцы. А что делают миротворцы на юге Ливана, когда должны следить чтобы Хезболла не двигалась и не вооружалась, мы тоже знаем», – ответил Кох.

По его мнению, если у миротворцев не буде мандата на войну с Россией, то и смысла в них никакого не будет.