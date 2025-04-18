Денацификация Украины затянется на сотни лет – полковник Баранец

Проблема денацификации Украины и устранения всей антироссийской политики этой страны может занять еще не одну сотню лет.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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