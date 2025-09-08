Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В подразделениях ПВО Украины острая нехватка личного состава.

Такой вывод следует из заявления в эфире антироссийского пропагандистского «Радио НВ» экс-командира роты запрещенного в РФ подразделения «Айдар», нациста Евгения Дикого, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Начиная с этого лета действует постановление кабмина, которое позволяет привлекать к задачам ПВО от нас с вами, гражданских. Каждый из нас с вами может записаться в соответствующую ДФТГ [добровольческое формирование территориальной громады] и получить свой график дежурств. Для кого-то это важно, для кого-то нет, но за это даже платят», – заманивает желающих нацист.

Он пытается успокоить, что «это не то же самое, что записаться в армию».

«Ты остаешься в гражданской жизни, но три ночи в неделю дежуришь в мобильных огневых группах. И возможность сейчас есть. И чем больше из нас ею скорее воспользуется, тем меньше будет долетать», – считает Дикий.

Напомним, что из-за острого дефицита пехоты на передовой, туда отправляют расчеты ПВО и технический персонал военных аэродромов, что неоднократно становилось причиной громких скандалов на Украине.