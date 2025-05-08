Даже экс-аналитик ЦРУ понял: Зе-банду нужно уничтожить – договориться невозможно

Максим Столяров.  
08.05.2025 08:15
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, День Победы, Дзен, Москва


Хаотичные налёты дронов на Москву не помогут Украине выиграть войну, а лишь подтверждают террористическую сущность режима Зеленского.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Хаотичные налёты дронов на Москву не помогут Украине выиграть войну, а лишь подтверждают террористическую...

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«Большинство людей, которые не были в Москве, даже не представляют, насколько это большой город. Здесь живет около 20 миллионов человек.

Даже если прилетит много беспилотников, они просто упадут, могут нанести ущерб имуществу, это неприятно и опасно для отдельных людей, которых это коснется. Но это не изменит ход и исход войны. Это просто отчаянный шаг со стороны украинцев», – сказал Джонсон.

Он подчеркнул: Киев сам не оставляет выхода Кремлю.

«Это подтверждает для россиян, что украинское правительство нужно уничтожить. Другого вывода они сделать не могут. С ними нельзя договориться. С ними нельзя разговаривать. Их уничтожат военным путем», – резюмировал аналитик.

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