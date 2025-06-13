«Дальше будет больше» – Зеленский уже завизжал от по-настоящему мощных ударов

Ответом России на украинские теракты и провокации будет ужесточение систематических обстрелов, а не единственный мощный удар.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник спецназа в отставке, военный обозреватель Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Для того , чтобы все понимали – нет ни одного уголочка Украины, нет ни одного рубежа, до которого бы мы не достали , и где их не достигнет наша суровая кара», – сказал Матвийчук.

«Знаете, я бы хотел вот что сказать, что «в ответ на агрессию украинцам мы там нанесли удар» – это мелко. Мы должны показать масштабность нашего применения авиации и ракетных войск и беспилотников в виде систематической плановой работы.

«Сухой военный язык «обнаружена цель, цель поражена», он как-то не передает всю красоту того, что было сотворено. А сотворено было очень многое.

Вы знаете, вот украинские паблики, они захлебнулись, потому что действительно, особенно Западная Украина, Ровно, Дубно, они не видели такого. Были парализованы и перевозки, и железнодорожные перевозки, и подача энергетики.

Удар был настолько силен, что даже Зеленский завизжал и начал писать всем своим союзникам, что надо что-то делать, потому что мне страшно, я уже в бункере тут, я не знаю, что мне делать.

Я полагаю, что этот ответ был достаточный. И я думаю, что это минимальное количество боеприпасов, которое мы могли применить. По мере эскалации конфликта мы будем применять все больше и больше. И, наверное, будем какие-то применять современные, модернизированные силы и средства», – добавил он.