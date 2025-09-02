«Дай триллион!» – международный аферист нашел способы «победить Россию»

Глава спонсируемой русофобами кампании «Справедливость Магнитскому», известный аферист и русофоб Билл Браудер призвал США ввести вторичные санкции против России.

Об этом он заявил на международном стратегическом форуме в Словении, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Единственный способ добиться мира — это заставить Путина занять определенное положение. Например, дать украинцам оружие, чтобы они могли защищаться. Есть еще один способ, которым мы можем воспользоваться, – лишить Путина денег. Дональд Трамп говорил об этом за несколько дней до саммита на Аляске. Если бы он действительно ввел вторичные санкции против российской нефти в Китае, Индии и Турции, они бы больше не покупали российскую нефть. А если бы они не покупали, то ее бы больше никто не покупал, и через полгода у России закончились бы деньги. У Путина не было бы денег, чтобы платить своим солдатам и иранцам, и северокорейцам за оружие. Тогда он мог бы сказать: ладно, теперь мы можем поговорить о каких-то переговорах», – рассуждал Браудер.

Аферист также вспомнил о замороженных российских активах.

«Есть еще одна вещь, которую мы можем сделать. И это самая очевидная вещь в мире. У нас на Западе лежат 300 млрд российских денег. США только что заявили, что больше не будут финансировать оборону Украины, а они обеспечивали 40%. Европа в состоянии их восполнить? Я так не думаю. Самый простой ответ на этот вопрос — конфисковать триллион долларов и использовать его для финансирования обороны Украины. Кстати, если мы это сделаем, то у Дональда Трампа, который, похоже, не хочет ничего делать, кроме как капитулировать перед Путиным, не останется рычагов давления. Он не сможет никому указывать, что делать, если деньги поступят от Владимира Путина на финансирование Украины», – сказал Браудер.

Ему еще в 2005 был запрещен въезд в Россию, а позже Браудера заочно осудили на девять лет по обвинению в неуплате налогов. Западная пресса писала, что во время беседы в Хельсинки в 2018 году президенты России и США обсуждали возможность допроса Браудера российскими спецслужбами. Российская пресса утверждала, что люди Браудера убили в колонии юриста Сергея Магнитского, память о котором аферист сейчас лицемерно защищает.