Что стоит за игрой Израиля в Казахстане

Израиль превращается в главного проводника американского влияния и западной колонизации в Казахстане, затмевая даже Турцию.

К такому выводу приходит в колонке для «ПолитНавигатора» обозреватель Айнур Курманов, анализируя итоги визита в Казахстан министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара. Он приезжал обсуждать тему военно-политического сближения как логичного этапа продолжения авраамических соглашений, заключаемых по просьбе Белого дома. Всё выглядит так, что теперь Тель-Авив – главный фаворит Астаны в деле переориентации на Запад, даже больший, чем Анкара.

Не зря Касым-Жомарт Токаев в Давосе при учреждении «Совета мира» подобострастно обратил внимание американского президента на то, что в его документе «365 побед президента Дональда Трампа в течение 365 дней» 177-я победа — это присоединение Казахстана к «Авраамским соглашениям». А затем даже пожелал Трампу успехов в реализации политики «здравого смысла».

А так как Токаев сделал ставку напрямую на Трампа, и теперь именно Вашингтон главный ориентир, то и тема дальнейшей «тюркской интеграции» будет всецело подчинена этой задаче. Фактически мы являемся свидетелями сдвига приоритетов во внешней политике и присоединения Казахстана в качестве пятого колеса к телеге американского президента, тогда как Организация тюркских государств (ОТГ) по сравнению с «Советом мира» становится второстепенной лавочкой.

И поэтому глава израильской дипломатии сразу же подарил РК безвиз, в связи с чем напрашивается аналогия с украинской «евроинтеграцией», так как задача такая же – ускорить перетягивание страны и региона в сферу влияния англосаксов.

Но главное: Тель-Авив принял решение изменить характер собственной лицензии и начать поставку больших объёмов военной техники и боеприпасов в Казахстан. И в перечне продукции значатся не только системы ПВО, электронного слежения и разведки, но и ударные БПЛА и наступательные виды вооружений. Также планируется и передача технологий производства израильской техники.

И это вовсе не просто развитие военно-технического сотрудничества, а фактическое смещение центра тяжести деятельности Израиля на постсоветском пространстве, который через Азербайджан в качестве трамплина проникает уже в Центральную Азию и закрепляется в Казахстане, как в главном форпосте Запада. Цели такой экспансии очевидны – выйти по указке Трампа на рубежи Китая для его сдерживания, а также подготовить плацдарм для нападения на Иран с севера.

При этом нельзя сказать, что Тель-Авив и Анкара в этом деле непримиримые конкуренты, так как у них общая задача по формированию из тюркских республик полноценных прокси для осуществления враждебной политики в отношении противников Вашингтона в Евразии и по установлению контроля за транспортными и энергетическими маршрутами, проходящими через ЦА для их возможного блокирования.

Израиль просто со своей стороны ускоряет этот процесс, становясь главным проводником политики Трампа в регионе, а пантюркисты в этом деле становятся просто подчинённой силой на побегушках у сионистов, что наглядно всем демонстрирует постоянно Азербайджан, являющийся тройным агентом Лондона, Анкары и Тель-Авива.

Понятно, что они отдадут в ближайшее время систему единого ВПК в рамках ОТГ для локализации производства израильской техники, тем более что уже 4 завода в рамках программы Аспан-1 строятся в РК по выпуску как раз натовских артсистем и боеприпасов к ним. Это, не считая тех предприятий, которые уже собирают турецкие БПЛА и бронетехнику.

Угроза в том, что в ближайшие годы Турция и Израиль при содействии США перевооружат под стандарты НАТО армии Казахстана и Узбекистана, переобучат, используя опыт ВСУ при участии тех нациков и пантюркистов, которые воюют на стороне Киева. Это будут использовать уже для открытия фронта против Ирана и России, а также для полного перекрытия Каспия.

Но очевидно уже сейчас: что Израиль через Казахстан меняет коренным образом соотношение сил в регионе не в пользу Москвы, Пекина и Тегерана.