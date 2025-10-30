Что не может «Орешник», то под силу «Буревестнику», – полковник

30.10.2025 11:42
Подводные лодки США, об отправке которых к берегам России не раз хвастал Дональд Трамп, могут поражаться новой ракетой «Буревестник».

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«И «Орешник», и «Буревестник» создаются под разные задачи. «Орешник» — это ракета средней дальности. Её дальность полёта — 5 500 километров. Для Европы хватит. Что касается «Буревестника», то для неё нет такого понятия, как дистанция удара.

Она может мотаться вокруг земного шарика до того момента, пока на ее борт не поступит команда, что надо накрыть вот такую-то цель в данном районе мира. Это, например, может быть где-то в Тихом океане, всплыть американская подводная лодка – неожиданная цель. До нее, может быть, уже «Орешником» не достанешь и другими ракетами. А вот с «Буревестником» можно достать, повторюсь, в любой точке. Что не может «Орешник», то может «Буревестник», – заявил Баранец.

