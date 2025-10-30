Что не может «Орешник», то под силу «Буревестнику», – полковник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подводные лодки США, об отправке которых к берегам России не раз хвастал Дональд Трамп, могут поражаться новой ракетой «Буревестник».

Об этом в эфире видеоблога «Союзное вече» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

