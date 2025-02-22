Бывший подельник рассказал, сколько зарабатывает Зеленский на крови украинцев

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Владимир Зеленский и его приближённые зарабатывают на грабеже своих сограждан десятки миллиардов долларов ежемесячно. Об этом в эфире канала «Надежда» заявил сбежавший в Лондон бывший соратник Зеленского, депутат Верховной рады Артём Дмитрук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расскажите о потоках финансовых, которые контролирует Зеленский и о его личной выгоде для того, чтобы удерживать власть», – попросила ведущая.

«Количество средств, которые Зеленский заработал… это не то слово, «зарабатывает», обилетил Украину, что ли. Это десятки миллиардов долларов ежемесячно. Источников черной прибыли Зеленского на Украине достаточно много. Если говорить о самых очевидных и актуальных – это ТЦК, это его бандформирования, которое или занимаются прямым получением средств с граждан или же занимаются определенным рейдерством. Что я имею в виду? ТЦК – это когда человек покупает определенные документы для того, чтобы иметь возможность жить. На сегодняшний день на Украине, чтобы жить, ты должен купить эту возможность от 5 до 50 тысяч долларов, в зависимости от кейса, который ты покупаешь, и что у него входит. Это возможность просто свободно передвигаться по территории Украины, или это возможность еще выезжать за границу, или пользоваться дополнительными услугами и т.д.», – сказал депутат.