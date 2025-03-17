Бывшая КВНщица оправдала фашизм, оправдывая педофила

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Беглый комик-иноагент Татьяна Лазарева договорилась до оправдания фашизма.

Это произошло во время ее интервью с феминисткой-расследовательницей Анастасией Красильниковой, которая обвинила блогера-иноагента Оксимирона в педофилии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Оправдываясь за то, что посмела опорочить либерального кумира, Красильникова сказала: я просто делала свою работу.

«Вот ты знаешь, что ты сейчас произносишь фразу, которую говорили все эсэсовцы и фашисты. Они просто делали свою работу. Это норм», – неожиданно вступила Лазарева.

Красильникова решила, что надо оправдываться и за это, но ведущая ее прервала.

«Нет-нет, я тебя не обвиняю. Просто я к этой фразе… Мне всегда было странно, что людей так обвиняют. Да, действительно, есть разные работы. Я не сторонница того, чтобы обвинять людей, которые жили за стеной и просто делали свою работу. Ладно, меня сейчас еще за это обвинят», – наконец догадалась, что несет, Лазарева.

Язык и скудный интеллект подводили бывшую квнщицу и раньше. Так, в 2023 году она призналась латышскому ютуб-каналу, что радуется, когда российские города атакуют украинские беспилотники.



«Натыкаюсь на очередное какое-нибудь там “сдохни, тварь”. Это поклонники, которые меня сейчас называют предательницей. Мне приходят в комментарии и говорят: «Вы меня предали, вы предательница». Как это понять? Я не знаю», — недоумевает иноагентша.

Спустя полтора года Лазарева искренне недоумевает, за что ее проклинают подписчики в соцсетях.